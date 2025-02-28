Ailelerin Kavgası Büyüdü: 8 Gözaltı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Dilovası ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi 530 Sokak üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, çocuklar arasında başlayan bir tartışma, daha önce aralarında sorun bulunan aileler arasında bir kavgaya dönüştü.

KAVGA VE MÜDAHALE

Sopa ve silahların kullanıldığı bu şiddetli kargaşa sırasında, silahdan çıkan kurşunlar sokak üzerinde yer alan bir binaya isabet etti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

SONUÇ VE GÖZALTILAR

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi ve olayda yer alan 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.