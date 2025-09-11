AirPods Pro 3, Apple Watch’ı geride bırakıyor

AIRPODS PRO 3’ÜN YENİ ÖZELLİKLERİ

Apple’ın yeni duyurduğu AirPods Pro 3, fitness ve sağlık konularında öne çıkan özellikleri ile dikkat çekiyor. Kulaklıkların en önemli yeniliği, artık kulak içinden kalp atış hızı ölçebilmesi. iOS 26 ile birlikte gelen Fitness uygulaması güncellemeleri sayesinde kullanıcılar, sadece iPhone ve AirPods Pro 3 kullanarak yeni tanıtılan ürün egzersiz başlatabiliyor, kalp atış hızını, harcanan kaloriyi ve egzersiz süresini takip edebiliyor ve “Move” halkasını kapatarak ödül kazanabiliyor.

APPLE WATCH ZORUNLULUĞU KALKTI

Bu özellikleri kullanmak için artık Apple Watch’a ihtiyaç kalmıyor. AirPods Pro 3, iPhone’un Sağlık ve Fitness uygulamalarıyla tam entegrasyon sağlıyor. Ayrıca, daha gelişmiş sensörlerle Powerbeats Pro 2’ye kıyasla daha hassas ölçümler yapabiliyor. Kulaklık, gürültü engelleme, daha stabil oturuş ve daha iyi ses performansı sunuyor. Apple Watch, gelişmiş sağlık takibi gibi sürekli ölçüm, düşme algılama ve detaylı uyku takibi isteyenler için avantaj sağlasa da, sadece spor ve temel fitness takibi ihtiyacı duyan kullanıcılar için AirPods Pro 3, saatin yerini etkili bir şekilde alabilecek gibi gözüküyor.