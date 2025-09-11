AirPods Pro 3, Saati Geçebilir Mi?

YENİ AIRPODS PRO 3’ÜN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Apple, yeni AirPods Pro 3 modelini tanıttı ve bu kulaklık fitness ile sağlık özellikleriyle kullanıcılara hitap ediyor. En belirgin yenilik, kulaklıkların artık kulak içinden kalp atış hızını ölçme yeteneği kazanması. iOS 26 ile birlikte gelen Fitness uygulaması güncellemeleri sayesinde kullanıcılar, sadece iPhone ve AirPods Pro 3 kullanarak egzersiz başlatabiliyor, kalp atış hızını, harcanan kaloriyi ve egzersiz süresini takip edebiliyor. Ayrıca, “Move” halkasını tamamlama şansını yakalayarak ödül kazanabiliyor.

APPLE WATCH’IN ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKIYOR

Bu yenilikler sayesinde, artık Apple Watch kullanmanın gerekliliği ortadan kalkıyor. AirPods Pro 3, iPhone’un Sağlık ve Fitness uygulamalarıyla tam bir entegrasyon sunuyor. Bu özellikler, daha gelişmiş sensörlerle Powerbeats Pro 2’ye kıyasla daha hassas ölçüm imkanı tanıyor. Ayrıca, gürültü engelleme, daha stabil oturuş ve üst düzey ses performansı gibi avantajlar sağlıyor. Apple Watch ise daha gelişmiş sağlık takibi (örneğin sürekli ölçüm, düşme algılama ve detaylı uyku takibi) isteyenler için hala avantajlı bir seçenek. Ancak yalnızca spor ve temel fitness takibi yapmak isteyen kullanıcılar için AirPods Pro 3, Apple Watch’ın yerini alabilecek bir alternatif olarak öne çıkıyor.