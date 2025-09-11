AirPods Pro 3, Sağlık Takibi İçin Gelişti

YENİ AIRPODS PRO 3’ÜN ÖZELLİKLERİ

Apple’ın en yeni tanıttığı AirPods Pro 3, fitness ve sağlık odaklı özellikleri ile öne çıkıyor. Kulaklıkların en dikkat çekici yeniliği, kulak içinden kalp atış hızı ölçümünü gerçekleştirebilmesi. iOS 26 ile gelen güncellemeler sayesinde, kullanıcılar yalnızca iPhone ve AirPods Pro 3 ile yeni ürün egzersizlerini başlatabilecek, kalp atış hızını, harcanan kaloriyi ve egzersiz süresini takip edebilecek. Ayrıca “Move” halkasını kapatıp ödüller kazanma imkanı da mevcut.

APPLE WATCH’A GEREKEN İHTİYAÇ AZALIYOR

Bu yeni özellikler sayesinde Apple Watch zorunluluğu artık kalkıyor. AirPods Pro 3, iPhone’un Sağlık ve Fitness uygulamaları ile tam bir entegrasyon sağlıyor. Gelişmiş sensörleri sayesinde Powerbeats Pro 2’ye kıyasla daha hassas ölçüm yapabiliyor ve gürültü engelleme, daha stabil oturuş ve daha iyi ses performansı sunuyor. Apple Watch, sürekli ölçüm, düşme algılama ve detaylı uyku takibi gibi gelişmiş sağlık takibi özelliklerini isteyenler için avantaj sunuyor. Ancak sadece spor ve temel fitness takibi yapan kullanıcılar için AirPods Pro 3, Apple Watch’ın yerini rahatlıkla alabilecek gibi görünüyor.