AirPods Pro 3, Zorunluluğu Kaldırıyor

YENİ AIRPODS PRO 3’ÜN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Apple’ın tanıttığı AirPods Pro 3, fitness ve sağlık özellikleriyle öne çıkıyor. Bu yeni kulaklık, kulak içinden kalp atış hızını ölçme yeteneğine sahip. iOS 26 ile birlikte gelen Fitness uygulaması güncellemeleri sayesinde kullanıcılar, yalnızca iPhone ve AirPods Pro 3 kullanarak yeni özelliklerle egzersiz başlatabiliyor, kalp atış hızını, harcanan kaloriyi ve egzersiz süresini takip edebiliyor ve “Move” halkasını kapatarak ödül kazanabiliyor.

APPLE WATCH ZORUNLULUĞU KALKTI

Artık bu sağlık ve fitness özellikleri için Apple Watch zorunlu hale gelmiyor. AirPods Pro 3, iPhone’un Sağlık ve Fitness uygulamalarıyla mükemmel bir entegrasyon sağlıyor. Ayrıca, daha gelişmiş sensörler ile Powerbeats Pro 2’ye oranla daha hassas ölçüm yapıyor. Kulaklık, gürültü engelleme, daha stabil oturuş ve daha iyi ses performansı sunarak kullanıcı deneyimini artırıyor. Apple Watch, gelişmiş sağlık takibi (örneğin sürekli ölçüm, düşme algılama, detaylı uyku takibi) arayanlar için avantajlar sunsa da, yalnızca spor ve temel fitness takibi isteyen kullanıcılar için AirPods Pro 3, saatin yerini alacak gibi görünüyor.