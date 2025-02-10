Ajax’a Weghorst’tan Sakatlık Şoku!

Sakatlık Durumu Hakkında Bilgiler
Hollanda’nın Ajax futbol takımı, Fortuna Sittard ile oynadıkları maçta sakatlanan Wout Weghorst’un sağ ayak başparmağında kırık bulunduğunu bildirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Weghorst’un yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 hafta boyunca maçlarda yer alamayacağını belirtti.
Kulüpten Geçmiş Olsun Mesajı
Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalarda, 32 yaşındaki futbolcu Weghorst’a geçmiş olsun dilekleri iletildi. Ajax, oyuncusunun en kısa sürede sahalara dönmesini umuyor.