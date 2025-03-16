Ajax’tan Tadic Açıklaması: Transfer İddiaları Artıyor

AJAX’TAN DUSAN TADIC HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMALAR

Spor severler dikkat! Ajax’tan Dusan Tadic ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Hollanda ekibinin geçici genel müdürü Menno Geelen, eski futbolcusu Tadic hakkında yaptığı konuşmalarla Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Sezon sonunda sarı-lacivertli takım ile sözleşmesi sona erecek olan Sırp futbolcu için transfer söylentileri artarken, Ajax’ın durumu değerlendirmesi bu heyecanı daha da artırdı. Fenerbahçe mi, Ajax mı? Bu transfer rekabeti oldukça çekişmeli geçecek, işte tüm detaylar!

MENNO GEELEN’DEN TADIC HAKKINDAKİ YORUMLAR

Ajax’ın geçici genel müdürü Menno Geelen, ESPN’e yaptığı açıklamada eski futbolcuları Klas-Jan Huntelaar ve Dusan Tadic hakkında gelen soruları yanıtladı. Huntelaar için, “Gerçek bir Ajax taraftarı, umarım aramıza döner” diyen Geelen, Tadic konusunda ise “Çok fazla söylenti dolaşıyor. Eski oyuncularımızla iletişim halindeyiz, ancak kimlerin gelip geleceğiyle ilgili durumu CEO’muz yanıtlasın” şeklinde konuşarak soruları geçiştirdi.

TADIC’İN AJAX GEÇMİŞİ VE BAŞARILARI

Dusan Tadic, 2018-2023 yılları arasında Ajax forması giydi ve bu süreç içinde unutulmaz bir efsane haline geldi. 36 yaşındaki futbolcu, Hollanda Ligi’nde şampiyonluklar yaşadı ve Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı yarı finale taşımayı başardı. Fenerbahçe’ye 2023 yılında transfer olan Tadic, bu sezon 11 asist ve 8 golle asist krallığında zirveye yerleşti; ancak son zamanlarda gösterdiği performans (özellikle Rangers maçındaki penaltı kaçırması) eleştiri aldı.

FENERBAHÇE TARAFTARI TADIC İÇİN ENDİŞELİ

Fenerbahçe taraftarları, Geelen’in açıklamalarının ardından büyük bir şok yaşadı! Sosyal medya üzerinden “Tadic bizim kaptanımız, Ajax’a gidemez!” yorumları artarken, bazı taraftarlar “Ajax’ta tarih yazdı, dönmek isterse saygı duyarız” diyerek duygusal bir veda mesajı paylaştı. Ancak TRT Spor’da Barış Yurduseven’in “Tadic, Ajax ile anlaştı” iddiası sarı-lacivertli camiada tedirginliğe neden oldu. Fenerbahçe yönetimi, taraftar baskısını dikkate alarak yeni sözleşme konusunda çekimser kalıyor; fakat Tadic’in takımda kalma şartını şampiyonluk oluşturuyor.