Ajax Ve Groningen Berabere Kaldı

AJAX-GRONINGEN MAÇI Nefes Kesen Anlar

Hollanda Eredivisie’de Ajax, Groningen ile oynadığı karşılaşmada, 27. dakikada Gaaei’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak, Groningen, 52. dakikada Bergen ile eşitliği sağladı ve maçta beklenmedik bir dönemeç yaşandı.

SON DAKİKA GOLÜYLE BERABERLİK

Mücadelenin 68. dakikasında Ajax, Weghorst’un golü ile bir kez daha öne geçti. Fakat, karşılaşmanın son anlarında, 90+9. dakikada Blokzijl’in golüne engel olamadı ve maç 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla, Ajax puanını 75’e çıkararak ligin son haftasına girdi.

PSV’DEN ETKİLEYİCİ GALİBİYET

Diğer yandan, PSV, sahasında Heracles ile yaptığı mücadelenin ilk yarısını 4-0’la tamamladı. 18 ve 40. dakikalarda Tillman’ın, 21 ve 35. dakikalarda ise Saibari’nin attığı goller, PSV için büyük bir avantaj sağladı. Heracles’in tek golü ise 75. dakikada Engels’ten geldi. PSV bu galibiyetle puanını 76’ya çıkardı ve ligin bitimine 1 hafta kala liderlik koltuğuna oturdu. Önümüzdeki hafta PSV, Rotterdam deplasmanına gitmekte, Ajax ise evinde Twente ile karşı karşıya gelecek.