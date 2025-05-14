Ajax Ve Groningen Beraberlik Aldı

AJAX GOLLERİYLE YARIŞTI

Hollanda Eredivisie’de Ajax, Groningen karşısında deplasmanda 27. dakikada Gaaei ile öne geçti. Ancak Groningen, 52. dakikada Bergen ile eşitliği yakalayarak maça dahil oldu.

SON DAKİKA GOLÜYLE PUAN KAYBI

Mücadelenin 68. dakikasında Ajax, Weghorst’un attığı golle yeniden öne geçti. Fakat, 90+9. dakikada Blokzijl’in golü, Ajax’ın galibiyeti kaybetmesine neden oldu ve maç 2-2 sona erdi.

PSV ZAFERİ İLE LİDER OLDU

PSV ise sahasında Heracles’le oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 18 ve 40. dakikalarında Tillman ile, 21 ve 35. dakikalarında Saibari’nin attığı gollerle 4-0 önde tamamladı. Heracles’in tek golü ise 75. dakikada Engels’ten geldi. Groningen ile berabere kalan Ajax, puanını 75’e yükseltti. Bu arada, Heracles karşısında aldığı galibiyetle 76 puana ulaşan PSV, ligin bitimine 1 hafta kala liderlik koltuğuna oturdu. Ligin son haftasında PSV, Rotterdam deplasmanına giderken, Ajax evinde Twente ile karşılaşacak.