AJet Bilet Kampanyası: Fiyatlar 9 Euroдан Başlıyor

AJET YURT DIŞI UÇAK BİLETİ KAMPANYASI DUYURDU

AJet havayolu şirketi, yurt dışı uçuşlarına yönelik yeni bir kampanya duyuruyor. Bu kampanya, 1 Mart-28 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşlar için geçerli olacak. Kampanya sadece Basic paketler için uygulanıyor ve bilet fiyatları 9 dolar/eurodan başlayacak.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Yurt dışından Türkiye’ye bazı uçuşlar için bilet fiyatları ise 1 eurodan satışa sunuluyor. Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor. Ayrıca, bu kampanyada toplamda 26 bin 850 koltuk ile sınırlı bir kapasite bulunuyor.