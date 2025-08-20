AJet’ten 9 Euroya Uçak Bileti

AVRUPA SEYAHATLERİ İÇİN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

AJet, Avrupa seyahatlerinde geçerli olan yeni indirimli bilet kampanyasını tanıttı. Bu kampanyada, 9 Avrupa ülkesine yapılan seyahatlerde biletler, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 eurodan başlayan fiyatlarla sunuluyor. AJet’in indirimli bilet kampanyası, sonbahar aylarından ilkbahara kadar geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahati planlama imkanı sağlıyor.

SEFERLERİN KAPSAMI VE TARİHLER

Kampanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye düzenlenen seferleri kapsıyor. İndirimli biletler, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Bu biletler, 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında kullanılabilecek.

KABİN BAGAJI HAKKI VE EK ÜCRETLER

AJet’in kampanyasında, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden satın alınan biletler, 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkına sahip. Ayrıca, basic paketler doğrultusunda, 10 kg’ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olarak belirlenmiş durumda.

KOLTUK SAYISI VE SATIŞ KANALLARI

AJet indirimli bilet kampanyasında toplam 112 bin 224 koltuk satışta olacak. Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye’ye düzenlenen direkt uçuşları içeren kampanya ile sunulan indirimli ‘basic’ biletler, yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla alınabilecek.