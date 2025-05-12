AK Parti’den PKK Fesih Açıklaması: “Yeni Dönem Başlıyor”

PKK’NIN KARARINA İLK TEPKİ

PKK’nın 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrede fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından, AK Parti’den ilk yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sürecin dikkatlice takip edildiğini belirtti ve “Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır. Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir.” dedi. Çelik, PKK’nın fesih kararının tüm şubeleri ve uzantılarıyla illegal yapılarını kapatacak şekilde eksiksiz hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sürecin doğru biçimde yürütülmesi halinde, bölgede terör yapılanmalarının vekalet savaşlarında kullanılmasının önüne geçilebileceğini ifade etti.

YENİ SÜRECİN ÖNEMİ

Çelik, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının “içerde” ve “dışarıda” tüm boyutlarıyla somut bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı ve bu adımın Türkiye’nin demokrasi, siyasi istikrar ve milli birlik açısından önemli bir aşama olduğunu kaydetti. “Terörsüz Türkiye hedefine somut olarak ulaşılması, Türkiye’nin siyasi tüm kanallarını daha etkili şekilde işleterek demokrasimizi ve milli birliğimizi güçlendirecektir. Cumhuriyetimiz hepimizin çatısıdır ve demokrasi her türlü sorunun çözümü için temel zemindir.” şeklinde konuştu.

ÇELİK’İN GÖRÜŞLERİ

Ömer Çelik, terörsüz Türkiye vizyonuna ulaşmanın sahada tüm boyutlarıyla eksiksiz ve somut hedeflerle gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. “Buna ulaşılması demek, bütün kültürel, etnik ve mezhepsel unsurlarıyla tüm vatandaşlarımızın kazanması demektir. Kazanan tüm vatandaşlarımız olacaktır.” dedi. Bu ifadeler, Türkiye’nin birlik ve beraberliğine katkıda bulunacak bir sürecin önemini dile getirdi.