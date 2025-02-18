AK Parti Kongresinde Yönetim Yenileniyor

AK PARTİ KONGRESİ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre için hazırlıkları sürdürüyor. “Adında AK ışığında istikrar” sloganıyla toplanacak bu kongrede, parti yönetiminde yenilenmeler bekleniyor. Gözler Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve genel başkan yardımcılıklarında yapılacak olası değişikliklere çevriliyor. Her kongrede olduğu gibi bu kez de parti yönetiminin büyük bir oranda yenileceği öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongrede vereceği mesajlar ise dikkatle izlenecek.

ÜYELERDEN TOPLANAN GÖRÜŞLER ÖNEMLİ

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 400 bin parti üyesinin kanaatlerinin toplandığını ve yapay zekanın desteğiyle işlenen bu görüşlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında yer alacağını belirtiyor. AK Parti, kongreye 9 siyasi partiyi davet etti, ancak DEM Parti yine davet edilmedi.

ORTAK AKIL TOPLANTILARI YAPILDI

Kandemir, “Bu hafta sonu kongre delegeleri ile ortak akıl toplantısı yaptık.” şeklinde konuşarak yeni yol haritası üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır aralarında bir ortak aklın çözümlemelerinin olacağını ifade etti. “100 binin üzerinde katılımcı ile AK Parti’ye yakışır salondaki her adımdan mesajdan Türkiye’yi nasıl ileriye taşıyacağımızı hissettireceğimiz bir kongre olacak.” diyen Kandemir, kongrenin ana mottosunun “Adında AK, ışığında istikrar” olduğunu vurguladı. Ayrıca, “AK Parti gibi kurumsal bir hareket, milletine sadık olmuş. Bu hareket yüz yıl daha nasıl bir Türkiye hayal ettiğini kongrede göstermiş olacak.” şeklinde ekledi.