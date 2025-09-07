AK Parti Sözcüsü’nden Özgür Özel’e Tepki!

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ÖNEMLİ BİR GÜNDEM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ile CHP’deki son duruma dair açıklamalarda bulundu. Çelik, özellikle Özgür Özel’in son dönemlerdeki ifadelerine dikkat çekti. “Terörsüz Türkiye süreci en önemli gündemimiz” diyen Çelik, Şubat ayına kadar sürecek bir çalışma dönemine girdiklerini belirtti. Ülke genelinde pek çok partilinin aktif olarak çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı’nın depremle ilgili söylemlerine de atıfta bulunarak, “Bunun altından kalkamazlar denildi, dün 300 bin konutu teslim ettik” dedi. Her toplantıda Cumhurbaşkanı’nın deprem bölgesi için ekstra özen gösterilmesi gerektiğini vurguladığını ekledi. Türkiye’nin karşılaştığı zorlukların üstesinden geleceğini de sözlerine ekledi.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN GÜÇLÜ İRADESİ

Çelik, Türkiye’nin terörün gündeminden çıkması için Cumhur İttifakı’nın güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirtti. Devlet Bahçeli’nin Meclis’te başlattığı diyalogun yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti. “Türkiye’den terör gündeminin çıkması, yakın bölgemiz için ilham kaynağı olacaktır” diyen Çelik, terör örgütlerinin teslim olması ve silah bırakma süreçleri için uzun zamandır üzerine düşen çalışmaları yaptıklarını aktardı. “Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şehit ailelerimizin müsterih olmasını sağlamaktır, bu herkesin faydasına olan bir şeydir” dedi. Ayrıca bölgedeki etnik grupların birbiriyle düşmanlaştırılmasına karşı durduklarını ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkıldığını vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanına yönelik ifadelerinin çirkin ve yakışıksız olduğunu söyledi. “Bu durum Özel’in kendi partisiyle uğraşması olarak değerlendiriliyor” diyen Çelik, CHP’nin içinde devam eden skandallara dikkat çekti. CHP’liler arasında yaşanan sorunların AK Parti ile ilgisi olmadığını belirtti. “Sayın Özel’de çok ciddi bir siyasi navigasyon sorunu var” diyen Çelik, şikayetlerin CHP’liler tarafından yapıldığını, bunun yargıya intikal ettiğini ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın kendileri için bir kırmızı çizgi olduğunu ve kabul ettikleri ifadelerin hadsizlik olduğunu sözlerine ekledi.