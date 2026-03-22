AK Partili Yayman CHP’yi Sert Bir Dille Eleştirdi

İKİ BÜYÜK LİDER ARASINDAKİ TARTIŞMA

Hüseyin Yayman, CHP’yi hedef alarak yaptığı açıklamada, “Sayın Özgür Özel, sana Hatay’dan sesleniyoruz. Deprem turisti Özgür Özel, sen kim, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan kim? Haddini bil ve sen git kendi alanında dur. Silivri vesayetinden kurtul öyle gel” ifadelerine yer verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde, partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletti. Ayrıca, Bakan Güler’in, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Hatay’daki acılara ortak olduğuna dikkat çekti ve kendisine teşekkür etti.

HATAY’DA BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Yayman, Hatay’ın birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirterek, “Milletvekilleri, İl Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, teşkilatı ve Cumhur İttifakı ile beraber Allah’ın izniyle Hatay’ın hizmetindeyiz. Hatay, birdir, beraberdir, huzur ve birlik içerisindedir.” değerlendirmesinde bulundu. Dünyadaki gelişmelere dair bilgi vererek, “Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’de yapılanların yanı sıra Amerika ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, Türkiye’nin liderliğinin önemine vurgu yapıyor, “İyi ki Türkiye’nin başında Recep Tayyip Erdoğan var, Cumhurbaşkanı’mız var,” dedi.

TÜRKİYE HUZUR ADASI

Yayman, karşılarına çıkan zorluklara rağmen, 455 bin hak sahibinin evlerini inşa edip teslim ettiklerini, bu nedenle kendilerine yapılan eleştirilere yanıt verdi. CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunan Yayman, “Sayın Cumhurbaşkanı’mıza sataşmışlar. Yalan ve sahte belgeler üzerinden iftiralar atıldığını görüyoruz. Biz bakanımızın yanındayız. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tartışmaları saptırmak amacıyla yapılıyor. Özgür Özel’e Hatay’dan sesleniyoruz. Siyasi argüman üretemeyenler, Silivri’nin vesayetinden kurtulamayanlar, AK Parti’ye söz söyleyemezler” ifadelerini kullandı. Katılımcılara Ramazan Bayramı’nı kutladı.