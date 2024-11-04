“Akaryakıt Fiyatları Güncel Durum”

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMA

Brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik, benzin ve motorin fiyatlarında zam ve indirim haberi getiriyor. Son olarak otogaz fiyatlarına 71 kuruşluk bir artış yapılırken, motorin fiyatlarına ise 12 kuruşluk bir düşüş gerçekleşiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakasında akaryakıt fiyatları şu şekilde: Benzin fiyatı 42.84 TL, motorin litre fiyatı 42.81 TL ve LPG litre fiyatı 26.03 TL. İstanbul Anadolu yakasında benzin fiyatı 42.72 TL, motorin litre fiyatı 42.75 TL ve LPG litre fiyatı 25.49 TL olarak belirleniyor.

Ankara’daki akaryakıt fiyatları ise: Benzin litre fiyatı 43.26 TL, motorin litre fiyatı 43.36 TL ve LPG litre fiyatı 26.04 TL. İzmir’de benzin litre fiyatı 43.70 TL, motorin litre fiyatı 43.85 TL ve LPG litre fiyatı 25.94 TL olarak güncelleniyor.