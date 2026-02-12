Akaryakıt Fiyatları Yeniden Güncellendi: İşte Detaylar

Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki değişim, yurt içindeki pompa fiyatlarına yansıdı. Alınan karara göre, 12 Şubat 2026 tarihinden itibaren benzinin litre fiyatı 1,55 TL artırıldı. Yeni akaryakıt fiyatları, gece yarısından itibaren istasyonlardaki tabelalardaki yerini aldı. Vatandaşlar, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını sorgulamaya başladı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da benzinin litresi 57,03 TL, motorinin litresi 57,76 TL ve LPG 30,29 TL olarak belirlendi.

ANKARA’DA FİYATLAR

Ankara’da ise benzinin litresi 57,96 TL, motorinin litresi 58,87 TL ve LPG fiyatı 30,17 TL olarak güncellenmiş durumda.

İZMİR’DE AKARYAKIT ÜCRETLERİ

İzmir’deki fiyatlar ise benzinin litresi 58,24 TL, motorinin litresi 59,15 TL ve LPG ise 30,09 TL olarak kaydedildi.

