Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Zam Geldi

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar, güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarını etkiliyor. Yapılan son zam ile birlikte LPG’ye 65 kuruşluk artış geldi ve böylece LPG’nin litre fiyatı 28 TL’yi geçti.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA YAPILAN ZAMLAR

Motorin litre fiyatına 26 Mart 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olarak 1 lira 42 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 24 Mart 2025 Salı gününden geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam yapılmıştı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası’ndaki akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası’ndaki akaryakıt fiyatları ise şu şekildedir:

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.71 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

ANKARA FİYATLARI

Ankara’daki akaryakıt fiyatları da şu şekildedir:

Benzin litre fiyatı: 47.29 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL