Ekonomi

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim Bekleniyor

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ENFLASYONDAN ETKİLENEN AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye’de enflasyondan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli artış gösteriyor. Her bayram öncesi akaryakıta yapılan zamlar bu yıl farklı bir durumu beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz haftayı 62,6 dolardan kapatan Brent petrol fiyatları, bugünkü verilere göre yaklaşık yüzde 2 artışla 64 dolar seviyelerine ulaşıyor.

Petrol fiyatlarının bu seviyelerde sabit kalması durumunda, Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatında 1 lira civarında bir indirim yapılması bekleniyor. Bunun yanında, 5 Haziran Perşembe günü LPG fiyatlarında da yaklaşık 1,07 lira civarında bir indirim olabiliyor. Ancak benzin fiyatları için şu aşamada herhangi bir indirim planlanmıyor.

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