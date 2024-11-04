“Akaryakıt Sektöründe Şeffaflık: UTTS ve İDİS!”

VERGİ BORÇLARI VE AKARYAKIT SEKTÖRÜ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu bulunan mükelleflerin listesini yayınlamasının ardından akaryakıt sektöründe önemli olaylar yaşanıyor. Bakanlıkça yürütülen çalışmalar sonucunda, vergi ödemeyen şirketler için İnşaat Demir İzleme Sistemi (İDİS) ve Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) devreye girecek. 1 Ocak 2025’ten itibaren zorunlu hale gelecek bu sistemler, akaryakıt satışlarında şeffaflığı artıracak ve vergi kaçakçılığını engelleyecek. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen toplam tutarları 5 milyon TL’yi aşan tarhiyatlarda, vergi borç ve cezası bulunan 2 bin 464 mükellef ile vergi borcunu ödemeyen 36 bin 806 mükellef yer almakta. Yayınlanan listede en yüksek borcu olan kuruluşlar ise, 3 milyar 23 milyon TL ile TÜRKTAB tütün, 2 milyar 449,5 milyon TL ile Uluslararası Akaryakıt Dağıtım ve 2 milyar 255 milyon TL ile ENKAD inşaat olarak sıralanıyor. Listede 35 şirket ve şahısın borcunun 1 milyar TL ve üzerinde olduğu tespit ediliyor.

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ’NİN ROLÜ

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), tüm taşıtların plaka bilgilerini anlık olarak kaydeden ve bu verileri vergi idaresiyle paylaşan bir sistemdir. Bu sistem, akaryakıt istasyonlarındaki satışların daha detaylı bir şekilde izlenmesine olanak tanıyacak ve vergi kaçakçılığına dair riskleri azaltacaktır. İnşaat Demir İzleme Sistemi (İDİS) ile UTTS’nin birlikte çalışması, vergi kaçakçılığına karşı daha kapsamlı bir mücadele sağlar. Böylece inşaat sektöründe kullanılan demirlerin yanı sıra akaryakıt satışları da daha şeffaf bir şekilde takip edilecek. Dünyada gazetenin haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 10 yıldır sürdürdüğü teknik çalışmalar sonucunda ulusal sistemin zorunlu hale geldiği bilgisi dikkat çekiyor. UTTs’nin altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımının engellenmesi ve vergi kaybının önlenmesi hedefleniyor.

TTB ZORUNLULUĞU VE ÜCRETİ

1 Ocak 2025’ten itibaren vergi mükellefleri için zorunlu hale gelecek bu sistem, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne ilişkin değişikliklerle hayata geçirilecek. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren trafiğe kaydedilecek bireysel araçlar için de TTB taktırma zorunluluğu bulunuyor. Vergi mükelleflerinin, 2025 yılı başından itibaren akaryakıt harcamalarını gider olarak kaydedebilmeleri amacıyla otomobillerine TTB’lerini bu yıl içerisinde taktırmaları gerektiği ifade ediliyor. Bu sistemle, taşıtların sahiplik ve plaka bilgileri kayıt altına alınacak, TTB’ler bütün araçlarda aynı tip olacak ve tüm akaryakıt istasyonlarında okunabilir hale gelecek. Darphanenin web sitesinde yer alan güncel fiyatlara göre, taşıtlara takılacak TTB’nin ücreti 1,100 TL + KDV olarak belirlenmiş durumda ve bu fiyat yurt genelinde sabit kalacak.