Akaryakıta Artış Yapıldı!

ARTAN PETROL FİYATLARI AKARYAKITA ZAM GETİRİYOR

İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle petrol fiyatları önemli ölçüde artış gösteriyor. Bu gece akaryakıt fiyatlarına yansıyan zamlarla birlikte motorin 55 lirayı, benzin ise 52 lirayı geçiyor. Son bir haftada motorin fiyatına 8 buçuk, benzine ise 4 buçuk lira zam geldi. Özellikle savaşın başlaması sonrası petrol fiyatlarının yükselmesi, akaryakıta sürekli zam yapılmasına yol açtı.

SAVAŞLA BİRLİKTE PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

İsrail’in İran’ı hedef aldığı 13 Haziran’da brent petrolün varil fiyatı bir günde yüzde 10 artarak 78 dolara yükseldi. Savaş öncesi yaşanan artışla birlikte petrol fiyatlarındaki aylık artış oranı yüzde 20’yi geçti. Örneğin, 12 Haziran tarihinde İstanbul’da benzin litre fiyatı 46 lira 96 kuruşken, 47 lira 63 kuruş Ankara’da kaydedildi. Aynı tarihlerde motorin fiyatları ise İstanbul’da 46 lira 27 kuruş, Ankara’da 47 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

SON ZAMLAR VE GÜNCEL FİYATLAR

13 Haziran’dan sonra gelen zamlarla birlikte İstanbul’da benzin 48 lira 39 kuruşa, motorin ise 46 lira 27 kuruşa çıktı. 19 Haziran’da benzin 49 lira 97 kuruşa, motorin ise 51 lira 37 kuruşa yükseldi. Aynı gün Ankara’da benzin 50 lira 64 kuruş, motorin 52 lira 22 kuruşa tırmandı. En son gelen zamlarla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 51.50 TL, motorinin fiyatı ise 54.72 TL oldu. Ankara’da ise benzin 52 lira 16 kuruşa, motorin 55 lira 56 kuruşa yükseldi. 13 Haziran’dan itibaren yapılan zamlardan sonra, bir dizel aracın deposunu doldurmak için 500 lira daha fazla ödenmek gerekiyor. 60 litrelik depoya sahip benzinli bir araç için ise 270 liralık fark oluştu.

21 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre benzin fiyatı 51.50 TL, motorin litre fiyatı 54.72 TL olarak belirlenmiştir. LPG’nin litre fiyatı ise Avrupa Yakası’nda 25.09 TL’dir. İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin litre fiyatı 51.35 TL, motorin litre fiyatı 54.60 TL ve LPG litre fiyatı 24.49 TL’dir. Ankara’da benzin litre fiyatı 52.16 TL, motorin litre fiyatı 55.56 TL ve LPG litre fiyatı 24.99 TL olarak belirlenmiştir. İzmir’de benzin litre fiyatı 52.49 TL, motorin litre fiyatı 55.91 TL ve LPG litre fiyatı 24.94 TL’dir.