Akaryakıta ÖTV Üstüne Zam Geliyor

Akaryakıta ÖTV zammı için geri sayım başladı. Temmuz ayında, akaryakıttaki ÖTV tutarları, yurt içi üretici fiyat endeksinde (ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında artacak. Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek’in verdiği bilgiye göre zamlar 1 liranın üzerinde olacak.

ZAM ORANLARI VE FİYAT ARTMALARI

ÜFE, bu dönemde yüzde 13 olursa, benzinin litre fiyatına gelecek artış 1 lira 87 kuruşu bulacak. Motorinin litre fiyatı ise 1,75 lira artacak. LPG fiyatlarında da benzer bir artış bekleniyor ve tahminlere göre yaklaşık 80 kuruş zam gerçekleşecek.

GÜNCEL FİYATLAR ANCAK DEĞİŞEBİLİR

Temmuz ayında ÖTV zamlarının pompaya yansıması ile birlikte benzinin litre fiyatı 48.71 liraya, motorinin litre fiyatı 47.87 liraya, LPG fiyatları ise 26.99 liraya çıkacak. 29 Mayıs 2025 tarihi itibariyle İstanbul Avrupa Yakası’ndaki fiyatlar şöyle: Benzin 46.84 TL, motorin 46.12 TL, LPG ise 26.19 TL olarak kaydedildi.