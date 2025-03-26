Akaryakıta Yeni Zam: Fiyatlar Yükseliyor

Gece yarısı yürürlüğe giren 1 lira 42 kuruşluk artışla motorin fiyatları, nakliye ve ticari araç kullanıcıları için büyük bir yük haline geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dünya genelindeki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, bu zammın başlıca nedenleri olarak ön plana çıkıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki yükselme ise fiyatların daha da artmasına zemin hazırlıyor. Sürücüler, bu artışların günlük yaşam ve iş maliyetlerine nasıl yansıyacağını sorguluyor.

LPG’YE YENİ ZAM SINYALI

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, motorin zammının ardından LPG fiyatlarında da artış bekleniyor. 28 Mart Perşembe günü itibarıyla LPG litre fiyatına 65 kuruş zam yapılması planlanıyor. LPG’li araç sahipleri, bu gelişme ile birlikte yakıt bütçelerini gözden geçirmek zorunda kalabilir. Zam dalgasının devam edip etmeyeceği ise piyasa koşullarına bağlı.

İSTANBUL’DA FİYATLAR YAKA GÖRE DEĞİŞİYOR

İstanbul’daki akaryakıt fiyatları, Avrupa ve Anadolu Yakası’nda farklılık arz ediyor. 26 Mart 2025 tarihli güncel fiyatlar ise şu şekilde:

Avrupa Yakası:

Benzin: 46,72 TL

Motorin: 46,83 TL

LPG: 27,59 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 46,57 TL

Motorin: 46,71 TL

LPG: 26,99 TL

Avrupa Yakası’nda LPG fiyatlarının Anadolu’ya göre daha yüksek olması dikkat çekerken, motorin zammı her iki yakada da hissediliyor.

ANKARA’DA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Başkent Ankara’da da akaryakıt fiyatları yeni zamlardan etkileniyor. 26 Mart 2025 tarihli güncel fiyatlar şu şekildedir:

Benzin: 47,27 TL

Motorin: 47,57 TL

LPG: 27,49 TL

Motorin fiyatları, Ankara’da 47,57 TL ile İstanbul’un Avrupa Yakası’nı da geride bırakmış durumda ve sürücüler için önemli bir maliyet unsuru olmaya devam ediyor.

İZMİR’DE REKOR AKARYAKIT FİYATLARI

Üç büyük şehir arasında en yüksek akaryakıt fiyatları İzmir’de kaydediliyor. 26 Mart 2025 tarihi itibarıyla:

Benzin: 47,64 TL

Motorin: 47,93 TL

LPG: 27,34 TL

Turizm ve nakliye sektörünün yoğun olduğu İzmir’deki bu artışların, hem bireysel kullanıcıları hem de işletmeleri zorlayacağı görülüyor.

ZAMLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Uzmanlar, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ve döviz kuru oynaklıklarının akaryakıt fiyatlarını önümüzdeki dönemlerde de etkileyebileceğini ifade ediyor. ÖTV artışlarının kalıcı bir baskı unsuru oluşturduğuna dikkat çeken analistler, “Yeni zamlar kaçınılmaz olabilir” uyarısında bulunuyor. Özellikle küresel piyasalardaki belirsizlik, fiyatların yönünü belirlemede önemli bir rol oynayacak.