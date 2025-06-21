Akaryakıta Yeni Zam Geldi!

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ AKARYAKIT FİYATLARINI ETKİLİYOR

Son günlerde İsrail-İran savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Bu gece gelen zamlarla motorin fiyatı 55 lirayı, benzin ise 52 lirayı aşmış durumda. Geçtiğimiz bir hafta içinde motorine 8 buçuk lira, benzine ise 4 buçuk lira zam yapılmış. Savaş sonrasında petrol fiyatlarının yükselmesi, akaryakıt fiyatlarında sürekli artışa sebep oluyor.

BRENT PETROL FİYATINDAKİ YÜKSELİŞ

İsrail’in İran’ı hedef aldığı 13 Haziran günü brent petrolün varil fiyatı bir gün içinde yüzde 10 artarak 78 dolara kadar yükseldi. Savaş öncesinde yaşanan fiyat artışlarıyla birlikte aylık artış oranı yüzde 20’yi geçti. 12 Haziran’da İstanbul’da benzin fiyatı 46 lira 96 kuruş, motorin ise 46 lira 27 kuruş seviyesindeydi. 13 Haziran’da benzin fiyatı 48 lira 39 kuruşa, motorin 46 lira 27’de sabit kalmıştı. Ancak 19 Haziran’da benzin fiyatı 49 lira 97 kuruşa, motorin de 51 lira 37 kuruşa yükseldi. Aynı gün Ankara’da benzin 50.64 TL, motorin 52.22 TL’ye çıktı.

YÜKSELEN FİYATLARIN ETKİSİ

Gelen son zamla İstanbul’da benzin fiyatı 51.50 TL’ye, motorin fiyatı ise 54.72 TL’ye yükseldi. Ankara’da benzin 52 lira 16 kuruşa, motorin ise 55 lira 56 kuruşa ulaşmış durumda. 13 Haziran’dan bu yana yapılan zamlarla birlikte dizel aracını doldurmak isteyenler 500 lira daha fazla ödemek zorunda kalırken, 60 litrelik benzinli bir araç için toplamda 270 liralık bir fark ortaya çıkmış durumda.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

21 Haziran itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde belirlenmiş:

İstanbul Avrupa Yakası:

– Benzin litre fiyatı: 51.50 TL

– Motorin litre fiyatı: 54.72 TL

– LPG litre fiyatı: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

– Benzin litre fiyatı: 51.35 TL

– Motorin litre fiyatı: 54.60 TL

– LPG litre fiyatı: 24,49 TL

Ankara:

– Benzin litre fiyatı: 52,16 TL

– Motorin litre fiyatı: 55.56 TL

– LPG litre fiyatı: 24,99 TL

İzmir:

– Benzin litre fiyatı: 52.49 TL

– Motorin litre fiyatı: 55.91 TL

– LPG litre fiyatı: 24,94 TL