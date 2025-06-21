AkarYakıta Zam Geldi!

Yükselen Petrol Fiyatları Akaryakıta Zam Getiriyor

İsrail-İran savaşı nedeni ile petrol fiyatları hızla artıyor ve bu durum akaryakıt fiyatlarında önemli yükselişlere yol açıyor. Gece saatlerinde yapılan zam ile motorin fiyatı 55 lirayı, benzin fiyatı ise 52 lirayı aşıyor. Son bir haftada motorine gelen zam miktarı 8 buçuk lira, benzine ise 4 buçuk lira oldu.

Petrol Fiyatlarının Tırmanışı

Savaşın başlamasıyla birlikte petrol fiyatları da tırmanışa geçti. İsrail’in İran’ı vurduğu 13 Haziran tarihinde brent petrolün varil fiyatı bir günde yüzde 10’luk bir artışla 78 dolara kadar yükseldi. Savaş öncesi yaşanan fiyat artışları da eklendiğinde, aylık artış yüzde 20’yi geçmiş durumda. Örneğin, 12 Haziran’da İstanbul’da benzinin litresi 46 lira 96 kuruş, motorin ise 46 lira 27 kuruştu. 13 Haziran’da benzinin fiyatı İstanbul’da 48 lira 39 kuruşa çıkarken motorin 46 lira 27’de sabit kaldı.

Fiyatların Güncellenmesi

19 Haziran itibarıyla benzin fiyatı 49 lira 97 kuruşa, motorin ise 51 lira 37 kuruşa yükseldi. Aynı gün Ankara’da benzin fiyatı 50.64 TL, motorin fiyatı ise 52.22 TL oldu. Yapılan son zamlar ile birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 51.50 TL, motorinin fiyatı ise 54.72 TL’ye yükseldi. Ankara’da ise benzin 52 lira 16 kuruşa, motorin 55 lira 56 kuruşa çıktı. 13 Haziran’dan bu yana gelen zamlar neticesinde, dizel aracın deposunu doldurmak için 500 lira ekstra ödenirken, 60 litrelik depoya sahip benzinli bir araç için de 270 liralık bir fark oluşuyor.

Son Durum

21 Haziran itibarıyla güncel akaryakıt fiyatlarına göre:

İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre benzin 51.50 TL, motorin 54.72 TL, LPG 25.09 TL;

İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 51.35 TL, motorin 54.60 TL, LPG 24.49 TL;

Ankara’da benzin 52.16 TL, motorin 55.56 TL, LPG 24.99 TL;

İzmir’de benzin 52.49 TL, motorin 55.91 TL, LPG 24.94 TL olarak belirlendi.