Akaryakıtta İndirimler Başladı!

PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMA

Petrol piyasalarında meydana gelen dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz hafta Brent petrol, 74,95 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra haftayı 65,58 dolardan kapatıyor. Yeni haftada 63,20 doları gören Brent, gün içinde 64 dolar seviyesinde işlem görüyor.

MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ

Düşen petrol fiyatları ve dövizdeki moderasyon, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatında 2 lira 64 kuruşluk bir indirim uygulanıyor. Böylece araç sahipleri sabaha daha düşük fiyatlarla uyanıyor.

BENZİN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Sektör temsilcilerinden elde edilen bilgilere göre, benzin fiyatlarına perşembe günü 2,15 TL’lik bir indirim yapılması bekleniyor. Bu indirim ile benzin fiyatlarının motorinle benzer seviyelere düşmesi öngörülüyor.

LPG FİYATLARINDA DA İNDİRİM YAŞANDI

LPG (otogaz) kullanıcıları için de geçtiğimiz günlerde olumlu bir gelişme meydana geldi. Salı gecesi itibarıyla LPG fiyatlarına 80 kuruşluk bir indirim uygulandı. Böylelikle tüm akaryakıt türlerinde fiyat gerilemesi yaşanmış oluyor.