Akbank’tan Müşterilere Dyson Çekilişi

AKBANK’IN HEYECAN VERİCİ KAMPANYASI

Akbank, müşterileri için keyif verici bir çekiliş kampanyası başlatıyor. Bahar aylarını daha da renkli hale getirecek bu kampanya, 60 şanslı kişiye Dyson markasının şık ve kaliteli ürünlerinden birini ücretsiz kazandırmayı amaçlıyor. 24 Mart 2025 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında sürdürülecek olan bu kampanya, müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

KAMPANYA DETAYLARI VE BAŞVURU Ş ARTIKLARI

4 Mart 2025 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında müşteriler, Akbank Mobil uygulamasına giriş yaparak “Senin için” menüsündeki “Kampanyalar ve Programlar” bölümünden kampanyaya başvurabiliyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler, kampanya süresince mobil uygulamadan başvurularını gerçekleştirebilir.