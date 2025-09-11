Akçaabat’ta Otoyol Kazasında 3 Yaralı!

KAZA DETAYLARI

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir yabancı plakalı otomobil, yakıt tankeriyle çarpıştı. Bu üzücü olayda toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Salacık mevkisinde gerçekleşti. Trabzon yönünde ilerleyen otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçti ve Y.A. idaresindeki yakıt tankeriyle çarpıştı.

Olaydan hemen sonra, durum yetkililere bildirildi ve gereken müdahale ekipleri olay yerine yönlendirildi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla bölgeye geldi. Kazada otomobilde bulunan 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrasında, bir süre boyunca Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Ancak, ilgili ekiplerin hızlı müdahaleleri sayesinde yol, yeniden trafiğe açıldı. Çarpışmanın yarattığı olumsuz durum, yapılan çalışmalardan sonra ortadan kaldırıldı.