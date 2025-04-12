Akıllı Telefon Ve Bilgisayarlar Özgürlükte

ABD’DE EK GÜMRÜK VERGİLERİ AÇIKLANDI

ABD’den bazı teknoloji ürünlerine dair yeni bir açıklama yapıldı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan düzenlemeye göre, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler ve güneş panelleri gibi teknoloji ürünleri ek tarifelerden muaf tutulacak.

APPLE HİNDİSTAN’DAN MİLYONLARCA İPHONE GETİRDİ

Apple, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni vergilerden etkilenmemek için Hindistan’daki üretimini artırıp, ABD’ye 1 milyondan fazla iPhone sevk etti. Şirket, Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletindeki Chennai Havalimanı’nda gümrük işlemlerini 30 saatten 6 saate düşürmek için yerel yetkililerle görüşmeler yaptı. Geçtiğimiz ay, her biri 100 ton kapasiteli 6 kargo uçağı ile ABD’ye iPhone gönderdi. Apple’ın bu hamlesiyle ABD pazarında stok oluşturmayı hedeflediği ifade ediliyor. Toplamda 600 tonluk sevkiyat ile yaklaşık 1.5 milyon adet iPhone’un ABD’ye getirildiği düşünülüyor.

VERGİLER FİYAT ARTTIRMAYA NEDEN OLACAKTI

Eğer tarifeler ilk açıklandığı gibi devam etseydi, şirketlerin maliyetlerini tüketicilere yansıtmasıyla ABD’deki Apple akıllı telefonu iPhone ve diğer elektronik ürünlerin fiyatlarının üç katına çıkacağı öngörülüyordu. Counterpoint Research’e göre, ABD, iPhone’lar için en büyük pazar konumunda. Apple, geçen yılki akıllı telefon satışlarının yarısından fazlasını kendi ülkesinde gerçekleştirmişti. Şirket, ABD’de satışa sunulacak iPhone’ların yüzde 80’inin Çin’de, yüzde 20’sinin ise Hindistan’da üretildiği bilgisi bulunuyor. Apple, Samsung gibi diğer akıllı telefon devleriyle birlikte son yıllarda Çin’e olan bağımlılığını azaltmak için tedarik zincirlerini çeşitlendirme çabasında.

TARİFE AÇIKLAMASI VE CEVAPLAR

ABD Başkanı Donald Trump, “kurtuluş günü” olarak nitelendirdiği tarihte, 2 Nisan’da ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağına dikkat çekmişti. Diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri göz önünde bulundurarak gümrük vergisi oranlarının değişebileceğini belirtmişti. Trump, 9 Nisan’da ise Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurma kararı alırken, tarifelere misilleme yapan Çin için “karşılıklı” tarife oranını yüzde 125’e çıkardığını açıklamıştı.