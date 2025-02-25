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Akın Akınözü Halef Dizisinden Ayrıldı

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HALAF DİZİSİNDEN KÖTÜ HABER

Show TV’nin yakında izleyiciyle buluşması beklenen Halef dizisinden olumsuz bir haber geldi. Başrol oyuncusu Akın Akınözü, projeden ayrıldı. Akın Akınözü, Devrim Özkan, Ercan Kesal ve Tansu Biçer gibi yetenekli oyuncuların birkaç ay önce anlaştığı dizinin yeni kadrosunun kimlerden oluşacağı ise merak konusu oldu. Bu durum, beklenmedik bir gelişme olarak dikkat çekti.

AKIN AKINÖZÜ’NÜN AYRILIĞI

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgiye göre, çekimlerine bir an önce başlanması umut edilen ve mart ayı sonunda ekranlara gelmesi planlanan dizide Akın Akınözü’nün ayrılığı gündemde. Diğer yandan Devrim Özkan’ın durumu ise henüz netleşmedi. Bu gelişmeler, Halef dizisinin geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

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