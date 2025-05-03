Akom: İstanbul’da Bahar Sıcaklığı Başlıyor!

SOĞUK HAVA YERİNİ BAHAR HAVASINA BIRAKIYOR

Mayıs ayına adım atılmasına karşın İstanbul’da etkili olan serin, yağışlı ve kuvvetli poyrazlı iklim sonunda yerini bahar sıcaklığına bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), önümüzdeki haftaya dair hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Kuzey’den gelen soğuk hava dalgası etkisini yitiriyor ve İstanbul’da hava sıcaklıkları kademeli olarak artarak 22-25 derece seviyelerine ulaşacak.

İSTANBUL’DA HAVA DEĞİŞİYOR

AKOM’un açıklamasına göre, bugün (3 Mayıs 2025) İstanbul’da kuzeyden esen güçlü poyraz rüzgârları ve bulutlu gökyüzü etkisini kaybetmekte. Bu durum, sıcaklıkların yükselmesine yardımcı oluyor. Yeni haftada sıcaklıkların mevsim normalleri olan 20-22 derece seviyelerine, bazı bölgelerde ise 1-3 derece fazla olarak 25 dereceye çıkması bekleniyor. Bu sıcaklık artışı, özellikle son haftalarda etkili olan soğuk ve yağışlı havadan bunalmış olan İstanbullular için sevindirici bir gelişme. AKOM, güneşli ve ılıman havanın hafta boyunca süreceğini, ancak sabah ve akşam saatlerinde yer yer pus ve sis oluşabileceğini vurguladı. Bu durum, özellikle trafikte dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.