Aksaray’da Çiftlik Kurup Süt Üretiyor

ÇİFTÇİLERE DEVAM EDEN HİBE DESTEKLERİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen “Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı” ile çiftçilere hibe destekleri sunuluyor. Eskil ilçesinde Bayramdüğün köyünde ikamet eden Keskin, süt üretim çiftliği kurmak için yaklaşık 4 yıl önce TKDK’ye başvurdu. Keskin, büyükbaş hayvan çiftliği için 3 milyon 200 bin lira hibe desteği alarak Danimarka’dan 120 gebe inek ithal etti.

Keskin’in işletmesi günlük ortalama 3 ton süt üretiyor. Hedefleri arasında 240 büyükbaşla yeni süt üretim çiftliği için hazırlık yapma var. Modern ekipman ve otomatik sağım robotunu kullanan 42 yaşındaki Keskin, kendi işini kurarak ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söylüyor.

MODERN İŞLETME İLE BAŞARI YOLUNDA

Hayvancılığa olan ilgisinin çocukluktan geldiğini ifade eden Keskin, “Köyümüze bir kilometre uzaklıktaki tarlamıza çiftlik kurma fikrini babamla paylaştım. Modern sisteme sahip işletmeleri araştırmaya başladım. Makine ve ekipman destekli TKDK’nin hibe desteğine başvurduk. Allah’a şükür, modern sistemli işletmemizi 3 yıldır işletiyoruz.” diyerek duygularını aktarıyor.

GEBE DÜVE SATIŞI PLANLARI

Hayvanlarına günde üç kez bakan Keskin, işletmesinde 7 kişiye istihdam sağlıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir aile oldukları için bu işin kendilerini yormadığını belirtiyor. Hayvanların kabayemlerinin çoğunu kendilerinin ürettiğini ve gübreyi tarlalarına sürdüklerini ifade eden Keskin, “Yeni çiftlikte genç hayvanlar olacak ve kapasitemiz artacak. 2027’de gebelik düve satışına başlayacağız.” şeklinde açıklama yapıyor.

Eleman bulmanın zor bir süreç yaşattığını dile getiren Keskin, işletmelerinde her şey olmasına rağmen, sigorta, yemek ve kalacak yer ile birlikte 33 bin lira maaş vermelerine rağmen işçi bulma sıkıntısı çektiklerini aktarıyor. Samimi bir tavsiye olarak, çiftlik kurmak isteyenlere işi iyi araştırmaları gerektiğini belirtiyor ve işin zorluklarını yerinde görmelerinin başarıya ulaşmaları için önemli olduğunu kaydediyor.