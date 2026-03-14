Aksaray’da Devrilen Traktörün Altında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Aksaray iline bağlı Çavdarlılar köyünde, Ali Altın isimli birey tarlasını kontrol etmek üzere traktörüyle yola çıktı. 87 yaşındaki Altın, traktörün kontrolünü kaybederek devrilmesine neden oldu. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Traktörün altında kalmış olan Altın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerindeki detaylı incelemenin ardından, Altın’ın cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, meydana gelen kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Başkan Dursun Özbek İftarda Depremzedeleri Ziyaret Etti

Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool karşılaşmasına odaklandıklarını ifade ederek, “Umuyorum ki güzel bir maç geçireceğiz” dedi.
Fenerbahçe Yönetiminden Acil Toplantı Sonrası Açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından bir araya gelerek acil durum değerlendirmesi gerçekleştirdi.
Trump’tan İran Mesajı: Süreç Uzamayacak

ABD Başkanı Trump, İran'la yaşanan gerginliğin sona erebileceğine dair yorumda bulunarak, bu sürecin uzun sürmeyeceğini belirtti.
Kocaeli’de 105 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu

Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonda, sahte çağrı merkezi aracılığıyla 105 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen 25 kişiden 18'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.
ABD İsrail’e İran Saldırıları İçin Süre Tanıdı

İsrail medyasına göre, ABD, İran’a yönelik askeri harekâtların durdurulması için Tel Aviv’e bir haftalık mühlet verdi ve İran’da rejim değişikliğinin olasılığını düşük buldu.

