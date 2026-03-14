Aksaray’da Devrilen Traktörün Altında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Aksaray iline bağlı Çavdarlılar köyünde, Ali Altın isimli birey tarlasını kontrol etmek üzere traktörüyle yola çıktı. 87 yaşındaki Altın, traktörün kontrolünü kaybederek devrilmesine neden oldu. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Traktörün altında kalmış olan Altın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerindeki detaylı incelemenin ardından, Altın’ın cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, meydana gelen kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.