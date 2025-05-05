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Aksaray’da Hız Limitleri Güncellendi!

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Aksaray’da Trafik Düzenlemeleri Yenileniyor

Aksaray’da önemli bir trafik düzenlemesi yapılıyor. 16 Nisan 2025 tarihinde, Aksaray Valiliği İl Trafik Komisyonu, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun başkanlığında toplandı. Bu toplantıda, şehir içi yollarda hız limitlerinde bazı değişiklikler yapılmasına karar verildi.

Yeni Hız Limitleri Belirlendi

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nin önerileri de eklendi. Toplantı sonucunda, il merkezindeki farklı karayolu kesimlerinde taşıt türlerine göre yeni hız limitleri belirlendi. İşte yeni hız limitleri detayları…

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