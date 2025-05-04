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Aksaray’da Hız Limitleri Güncellendi!

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ÖNEMLİ TRAFİK DÜZENLEMESİ

Aksaray’da, trafik düzenlemeleri kapsamında dikkate değer bir değişiklik gerçekleştirildi. 16 Nisan 2025 tarihinde, Aksaray Valiliği İl Trafik Komisyonu, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında bir araya geldi. Bu toplantı, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Toplantıda, şehir içindeki pek çok yol için hız limitlerinde değişiklik yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nün önerileri de dahil edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, il merkezindeki çeşitli karayolu kesimlerinde taşıt türlerine göre hız limitleri yeniden tanımlandı. Bu yeni limitler, sürücülerin güvenliğini artırmayı hedefliyor. İşte belirlenen yeni hız limitleri…

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