Aksaray’da Tünelde Kaçakçı Suçüstü Yakalandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE DETAYLAR

Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesindeki Eşmekaya beldesinde yer alan bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaçak kazı yapan kişiler üzerine çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kişinin define aramak amacıyla kaçak kazı yaptığı bilgisini aldı. Bu bilgiler doğrultusunda Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde harekete geçen Eskil ve Eşmekaya Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen alanı izlemeye aldı.

YAKALAMA OPERASYONU

Bir süre süren teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri, definecilerin tünel içerisinde olduğu esnada operasyon için harekete geçti. Arazide düzenlenen operasyon sonucunda 3 şahıs, kaçak kazı yaparken kazdıkları tünel içinde suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, şahısları tünelden çıkararak gözaltına alırken, olay yerinde yapılan aramalarda 2 adet detektör, 2 adet kürek, 1 adet merdiven, 1 adet kazma, 1 adet çekiç ve birçok farklı malzeme ele geçirildi.

SORGU VE TAHKİKAT

Gözaltına alınan şahıslar, sorgulama işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Bu arada Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak bir tahkikat başlatma gereği duydu.