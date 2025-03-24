Akşener’den İmamoğlu’na Yine Sessizlik!

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE GÜNDEM DEĞİŞİYOR

Türkiye, geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla yoğun bir gündeme uyandı. İmamoğlu, ilk olarak gözaltına alındı, ardından “terör” soruşturmasında serbest bırakıldı; ancak “yolsuzluk” soruşturması nedeniyle tutuklandı. Dün akşam saatlerinde İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Bu süreçte eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in herhangi bir açıklama yapmaması ya da paylaşımda bulunmaması dikkati çekti.

İFTAR ORGANİZASYONUNA KATILIM

İmamoğlu’nun tutuklandığı ve görevden uzaklaştırıldığı gün, Meral Akşener bir iftar yemeği organizasyonunda görüntülendi. Organizasyona katılan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, sosyal medya hesabından, “Kurucu liderimiz Sn. Meral Akşener ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan’ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer oluşturan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Var olsunlar.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

AKŞENER’İN SESSİZLİĞİ

İstanbul’da son dönemde yaşanan hareketli günler çerçevesinde İBB’ye yönelik yapılan soruşturmalar sonucunda İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması gerçekleşti. Bu süreçte İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hem Saraçhane’ye hem de İstanbul Adalet Sarayı’na giderek İmamoğlu’na destek verdi. Ancak eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuya dair herhangi bir açıklamada bulunmadı ve sessizliğini korudu.

TUTUKLAMA VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA SÜRECİ

İmamoğlu, çarşamba günü başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı. Dün gerçekleştirilen mahkeme sürecinde, “terör” soruşturmasından serbest bırakılan İmamoğlu, “yolsuzluk” soruşturması sonucunda tutuklandı. Ayrıca akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’ne gönderilmesiyle beraber süreç yeni bir aşamaya geçmiş oldu.