Aksesuarını çıkaramayınca sınava giremedi

SINAVIN İLK OTURUMU BAŞLADI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), milyonlarca öğrencinin katılımıyla saat 10.15’te başladı. Öğrencilerin sınav salonlarına girişi, saat 10.00 itibarıyla sona erdi. Kent genelinde binlerce öğrenci, sabah saatlerinden itibaren sınava girmek amacıyla Akdeniz Üniversitesi çevresinde yoğunluk oluşturdu. Üniversite içindeki ve çevresindeki yoğun trafik bazı öğrencilerin sınava yetişmesini güçleştirdi. Trafik sebebiyle fakültesine geç kalacak duruma gelen Kıraç Ercan’a, motosikletli bir trafik polisi yardım ederek, onu motosikletine alıp hedefe kadar götürdü. Ercan, akademik binanın önünde motosikletten inerken polis memuruna “Sen olmasan yetişemezdim” sözleriyle teşekkür etti. Polis, Ercan’a başarılar dileyerek görevine geri döndü.

AİLELER SINAV ÖNÜNDE BEKLEDİ

Sınavın yapıldığı fakültelerin önünde büyük bir heyecan hakimdi. Sınava girmeleri için çocuklarını getiren aileler, fakültelerin önlerinde oturarak beklemeyi tercih etti. Adaylar, gerekli kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı. Bu aşamada sınav saati yaklaştıkça görevliler, zamanı duyurmak için yüksek sesle hatırlatmalar yaptı.

Sınav salonunun kapısının kapanmasına sadece iki dakika kala gelen adaylar, giriş sırasında panik yaşadı. Bazı adaylar eşyalarını emanete bırakamak için uğraşırken, kapıda bekleyen aileler zaman kaybetmemek adına eşyaları alarak emanete bıraktı. Sınava 10 dakika kalan bir aday, kulaklarındaki piercing ve küpe gibi aksesuarları yüzünden içeri giremeyince, dışarıda aksesuarlarını çıkarmak için çaba sarf etti. Aday, bu süreçte kapıda bekleyen ailelerin yardımlarıyla mücadele etti.

DURUMUN ÜZÜNTÜSÜ YAŞANDI

“Son 1 dakika” uyarısıyla birlikte, aday içeride hala aksesuarlarını çıkarmak için seitmeler yaptı. Ancak görevliler, hem adayı hem de yardımcı olmak isteyen kadını içeri almadı. Aday kapı önünde kalırken içeri giremeyince ağlayarak uzaklaştı. Adayın yaşadığı bu durum karşısında yardımcı olmak isteyenler, “1 sene emek veriyor çocuklar. Bu kadar yapmayın yazık ya” diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi. Aynı kapının önünde bekleyen bir başka aday da içeri alınmadı.

TALEPLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Adayın yardımcı olmasına çalışan Merve Mavi, “Çok heyecanlıyız, duyguluyuz. Umarım emeklerimiz boşa çıkmaz. Aslında sınav belgesinde de yazıyordu demek ki stres yapmış. Ama içeride de yardımcı olabilirlerdi. Valla çok üzüldük, hepimiz çok üzüldük. Yazık oldu, bütün emekleri boşa gitti” dedi.

AİLELERİN DUYGUSAL ANLARI

Sınava giren çocuğunu bekleyen Adalet Kurt, “Abisi ablası buradan mezun oldu, biz onun da başka bir şehre gitmesini istemiyoruz. Burada sınava girmesi bizim için çok büyük mutluluk oldu. Bütün çocuklara başarılar diliyorum” ifadesini kullandı. Kapı önünde bekleyen Orhan Kurt, sınava giren tüm adaylara başarı dilemeyi ihmal etmedi.