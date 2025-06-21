Aksesuarsız Girmediği İçin Ağladı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) TARAFINDAN DÜZENLENEN YKS’NİN İLK OTURUMU

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu, sabah saat 10.15’te başladı. Öğrencilerin sınav salonlarına girişi saat 10.00 itibarıyla sona erdi. Kentin çeşitli noktalarında, binlerce öğrenci YKS için Akdeniz Üniversitesi çevresinde yoğun bir kalabalık oluşturdu. Üniversite içinde ve çevresindeki yoğun trafik nedeniyle bazı öğrenciler, sınavlarına yetişmekte zorluk çekti.

ÖZEL BİR YARDIMLA SINAVA YETİŞMEK

Sınav için üniversite kapısına ulaşmaya çalışan Kıraç Ercan, trafiğin etkisiyle gideceği fakülteye zamanında varamadı. Ercan’a motosikletli bir trafik polisi yardımcı oldu. Polis, öğrenciyi motosikletine alarak gideceği fakülteye kadar götürdü. Fakülte önünde motosikletten inen Ercan, polise “Sen olmasan yetişemezdim” diyerek şükranlarını sundu. Görevini tamamlayan polis, Ercan’a başarılar dileklerinde bulundu.

AİLELER SINAV GÖREVLERİNE YARDIMCI OLDU

Sınavların gerçekleştirileceği fakültelerin önlerinde heyecan dolu bir atmosfer hakimdi. Çocuklarını sınava getiren aileler, dışarıda oturarak beklerken, adaylar sırayla kontrol süreçlerinden geçerek sınav salonlarına alındı. Sınav saati yaklaşırken görevliler, kalan süreyi adaylara sesli olarak duyurmaya çalıştı.

PANİK DOLU ANLAR

Sınav salonunun kapanış saatine sadece 2 dakika kalırken, kapıda bekleyen birkaç aday büyük bir panik yaşadı. Bazı öğrenciler eşyalarını emanete bırakmak isterken, kapıda bekleyen aileler, zaman kaybı yaşamamak amacıyla eşyaları alıp kendileri emanete bıraktı.

YARDIMCI OLMA ÇABALARI

Fakülte önünde sınava 10 dakika kala kapıya gelen bir aday, kulaklarındaki piercing ve küpeler yüzünden içeri alınamayınca, dışarıda bir süre aksesuarlarını çıkarmak için çabaladı. O sırada, bekleyen aileler adaya yardım etme çabasındaydı. ‘Son 1 dakika’ uyarısıyla birlikte, aday içeri giremeyeceğini anlayarak hüsran yaşadı. Kapı kapanmadan önce yardım isteyen aday, tanıdıklarınca desteklenmesine rağmen içeri alınmadı.

İÇERİ ALINMAYINCA GÖZYAŞLARIYLA İLAÇ OLUNAMADI

Kapı önünde içeri alınmayan adayın ağlayarak uzaklaşması dikkat çekti. O sırada yardımcı olmak isteyenler, “1 sene emek veriyor çocuklar. Bu kadar yapmayın yazık ya” diyerek duruma tepki gösterdi. Kapının kapanmasından sonra bir başka aday da içeri alınmadı. Kapı arkasındaki bir polise durumu anlatan aday, olumsuz yanıt aldıktan sonra kapıdan uzaklaştı.

HAYALLERİ SUYA DÜŞENLER

Aday Merve Mavi, olayla ilgili düşüncelerini paylaşarak, “Çok heyecanlıyız, duyguluyuz umarım emeklerimiz boşa çıkmaz. İnşallah hayırlısıyla Rabbim güzel bir şekilde puanlamasını nasip eyler bize. Aslında sınav belgesinde de yazıyordu, demek ki stres yapmış. Ama içeride de yardımcı olabilirlerdi. Valla çok üzüldük, hepimiz çok üzüldük. Yazık oldu, bütün emekleri boşa gitti” şeklinde konuştu.

BAŞARI DİLEKLERİ

Kapı önünde sınava giren çocuğunu bekleyen Adalet Kurt, “Abisi ablası buradan mezun oldu, biz onun da başka şehre gitmesini istemiyoruz. Burada sınava girmesi için bizim için çok büyük mutluluk oldu. Bütün çocuklara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda kapıda bekleyen Orhan Kurt da tüm adaylara başarılar diledi.