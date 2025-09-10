Aktaşlar Lezzet Grubu, 50 Ülkeye Tanıttı!

ORDU’DAN DÜNYAYA AÇILAN MARKA

Ordu’da 1981 yılında başlayan yolculuğunu günümüzde 50’ye yakın ülkeye ihracat yapan bir dünya markasına dönüştüren Aktaşlar Lezzet Grubu, 2–5 Eylül tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 33. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul 2025 boyunca dikkat çekti.

BEŞ MARKA TEK VİZYON

Grup, Pidemiss, Pizzamiss, Nelipide, Pizzacup ve Bonapita markalarıyla fuarda yer aldı. Ürün tadımları, yenilikçi sunumlar ve iş birliği görüşmeleri ile hem yerel hem de uluslararası ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle farklı içerik ve gramajlarla sunulan pideler, pinza pizzalar ve mini Pizza Picco ürünleri yoğun ilgi gördü.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN GÖRÜŞMELER YAPTIK

Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, fuarın Türkiye’nin önde gelen satın almacılarını ve global alıcılarını bir araya getirdiğini belirtti ve “Mevcut müşterilerimizi ağırlarken, potansiyel iş ortaklarıyla da verimli görüşmeler yaptık. Yeni ürünlerimizi tanıttık, ön anlaşmalar sağladık” dedi.

TÜRKİYE PAZARINDA YENİ SATIŞ NOKTALARI

Fuar sonrası Türkiye’de yeni satış noktalarında yer almayı hedeflediklerini aktaran Aktaş, “Markalarımızın Türkiye pazarındaki varlığı daha da güçlenecek. Global pazarlarda da yeni iş birlikleri için önemli adımlar attık. Diğer firmalarla ortak projeler geliştirme fırsatları doğdu” ifadelerini kullandı.