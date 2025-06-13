Al Hilal, Youssef En-Nesyri’yi İstiyor

AL HİLAL’İN YENİ HEDEFİ: YOUSSEF EN-NESYRI

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Victor Osimhen ve Gyökeres transferlerinden istediği sonuçları alamadıktan sonra, Fenerbahçe’nin yıldızı Youssef En-Nesyri’ye yöneldi. Al Hilal, Fenerbahçe’nin Youssef En-Nesyri için talep ettiği 40 milyon Euro’luk bonservis bedelini ödemeyi kabul etti. Kulislerde, Al Hilal’in daha önce defalarca anlaşma teklifini geri çeviren Osimhen’in ardından rotasını En-Nesyri’ye çevirdiği belirtiliyor.

YENİ GELSİNLER İÇİN HAZIRLIK

Al Hilal’in, Fenerbahçe’nin En-Nesyri için belirlediği rekor bonservisi ödemeye hazır olduğu iddiaları giderek güçleniyor. Suudi ekip, Victor Osimhen transferindeki hayal kırıklığının ardından, Youssef En-Nesyri’ye ilgi göstermeye başladı. Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusunun Al Hilal tarafından transfer edilmek istenmesi, spor camiasında büyük yankı uyandırdı.