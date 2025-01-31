Al-Nassr, Duran Transferini Resmi Açıkladı

AL-NASSR, JHON DURAN’I TRANSFER ETTİ

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr, Aston Villa’nın genç golcüsü Jhon Duran’ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

TRANSFER BEDELİ 77 MİLYON EURO

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Al-Nassr bu önemli transfer için Aston Villa’ya 77 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, anlaşmanın içerisinde bonusların da bulunduğu ifade ediliyor.

YILDIZ OYUNCULARLA GÜÇLENİYOR

Al-Nassr, kadrosunda Laporte, Brozovic, Otavio, Mane ve Cristiano Ronaldo gibi önemli yıldızları barındırıyor. Bu transferle birlikte takımın gücünü artırmayı hedefliyor.