Al Shabab Üst Üste Galibiyetler Kazandı

AL SHABAB’DAN ÜST ÜSTE ZAFERLER

Riyad’daki Al Shabab Stadyumu’nda düzenlenen karşılaşmada ev sahibi takım, Cristian Guanca ve Abderazak Hamdallah’ın attığı gollerle Al Kholood’u yenmeyi başardı. Bu sonuçla Al Shabab, ligdeki 3. zaferini elde ederek Terim yönetiminde üst sıralarda yer alma mücadelesini sürdürüyor. Tecrübeli teknik adam, takımıyla çıktığı 16 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı ve Suudi Arabistan’da dikkat çekmeye devam ediyor.

TERİM’DEN SÖZLEŞME SORUSUNA BOMBA YANIT

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Fatih Terim, taraftarların ve futbolseverlerin merakla beklediği bir soruya yanıt verdi. “Al Shabab ile sözleşmenizi yenileyecek misiniz?” sorusunu yanıtlayan Terim, “Yönetimle henüz bir karar almadık. Eğer yenileme kararı alırsak, sizi bilgilendireceğiz” ifadesini kullandı. Bu da geleceği hakkında kesin bir bilgi vermemiş oldu. Aralık 2024’te Al Shabab’a gelen efsane teknik adamın sözleşmesi, 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Bu belirsizlik, “Terim yola devam mı edecek, yoksa yeni bir macera mı arayacak?” sorusunu gündeme taşıyor.