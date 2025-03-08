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Al Shabab ve Al Nassr Maçı 2-2 Bitti

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG MÜCADELESİ

Suudi Arabistan Pro Lig’in 24. hafta karşılaşmasında, teknik direktör Fatih Terim’in yönetimindeki Al Shabab, Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı. Abdürrezzak Hamdullah, 44. dakikada attığı golle Al Shabab’ı öne geçirdi. Ancak ev sahibi ekip, 47. dakikada Ayman Yahya’nın golüyle durumu eşitledi.

RONALDO’NUN GOLÜ VE TEPKİ

Cristiano Ronaldo, 45+7’de dar açıdan attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol, uzun süren Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından geçerli sayıldı ve Fatih Terim, bu karara tepki gösterdi. Al Nassr’lı Muhammed El-Fetil, 52. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Al Shabab’dan Muhammed Al Shwirekh, 67. dakikada attığı golle durumu 2-2’ye getirdi. Maç bu skorla sonuçlandı. Al Nassr, 48 puanla ligde dördüncü sıradaki yerini korurken, 40 puanda kalan Al Shabab 6. sırada yer almakta.

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