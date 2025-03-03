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Alaattin Köseler Ve 21 Kişi Adliyede

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BEYKOZ BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİLER HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte toplam 21 şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. DHA’nın haberine göre, söz konusu kişiler 4 gündür gözaltında tutuluyordu.

ADLİYEDEN GELEN GELİŞMELER

Soruşturma çerçevesinde şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bu durum, Beykoz Belediyesi ile ilgili işlemlerin hızlandırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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