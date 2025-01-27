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Alanya’da Otel İnşaatında Yangın Çıktı

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ANTALYA’DA YANGIN TEHLİKESİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otel inşaatında yangın meydana geldi. İçeride sıkışan işçilerin kurtarılması ve alevlerin söndürülmesi amacıyla hemen harekete geçildi. Olay, Alanya’daki 9 katlı otel inşaatında saat 16.30 sıralarında gerçekleşti.

İLK MÜDAHALE ÇEVRE HALKINDAN

İşçilerin de yangın sırasında binada bulunduğu belirtildi. Yangına ilk olarak çevredeki insanlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Mahsur kalan işçiler için ilk aşamada vinçlerle kurtarma çalışmaları başlatıldı. İtfaiyenin yangını söndürme ve kurtarma işlemlerinin sürdüğü bildiriliyor.

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