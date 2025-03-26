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Alanya’da Otomobile Asit Saldırısı

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Otomobile Asit Dökülmesi Olayı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, C.A. isimli bir bireyin otomobiline gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından asit dökülerek zarar veriliyor. Otomobil sahibi C.A., durumu Jandarma ekiplerine bildiriyor. JASAT ekiplerinin gerçekleştirdiği geniş çaplı araştırmada otomobile asit döken kişinin S.T. olduğu, azmettiren kişinin ise K.Ö. olduğu tespit edilerek yakalanıyor.

Saldırganların Yargı Süreci

Otomobile zarar veren ve azmettiren şahıslar, ifadelerinin ardından sevk edildikleri Alanya Adliyesi’nde Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Ayrıca gece saatlerinde otomobile asit döken kişinin görüntüleri, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirleniyor.

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