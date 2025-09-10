Gündem

Alanya Plajlarında Kalabalık Artıyor

ANTALYA’DAKİ SICAK HAVALAR TATİLCİLERİ BÜYÜLÜYOR

Sıcak havalar Eylül ayında Antalya’nın Alanya ilçesinde kendini hissettiriyor. Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Hava sıcaklığı 32 derece seviyelerine çıkıyor ve tatilciler denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren plaja gelen tatilciler, su sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu denizde serinlemek için çeşitli yöntemler deniyor.

PLAJDA SERİNLEME VE GÜNEŞ KEYFİ

Bazı turistler güneşlenmeyi tercih ederken, diğerleri Alanya’nın berrak sularında yüzerek ferahlıyor. Ayrıca güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar teknelerle turlara çıkıyor. Belçika’dan gelen Çiğdem Durgut, Alanya’yı ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, “Belçika’dan Alanya’ya tatil için 7-8 günlüğüne geldim. Denizi, havası ve insanları çok güzel. Alanya’ya gelmek isteyen herkese tavsiye ederim.” diyor.

