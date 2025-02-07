Alanyaspor Vilhena’yı Transfer Etti

ALANYASPOR YENİ TRANSFERİ DUYURDU

Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, Panathinaikos’un 30 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Tonny Vilhena ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı. Turuncu-yeşilli ekip, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kulübümüz, Panathinaikos kulübünden orta saha oyuncusu Tonny Emilio Trindade de Vilhena ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.” şeklinde ifadeler kullandı.

VILHENA ALANYASPOR’UN KADROSUNDA YER ALACAK

Yapılan transfer, Alanyaspor’un kadro derinliğini artırırken, Vilhena’nın tecrübesi ile takıma önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. Alanyaspor taraftarları, yeni oyuncunun performansını merakla bekliyor.