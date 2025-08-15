Alaska’da Zirve! Trump ve Putin

ZİRVE HAZIRLIKLARI

Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirme sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, bu amaç doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da bir araya geldi. Trump, seçim kampanyasında sıkça ifade ettiği “savaşı sona erdirme” vaadi çerçevesinde Putin ile gerçekleştireceği görüşmeyi hayata geçirdi. İki liderin buluşması, yerel saatle 11.00’de (Türkiye saatiyle 22.13) yapıldı.

LİDERLERİN ALASKA’DAKİ GÖRÜŞMESİ

Öncelikle Trump’ın uçağı Alaska’ya indi. Sonrasında Putin’i taşıyan uçak, Elmendorf–Richardson Ortak Üssü’ne ulaştı.

Putin ve heyeti üsse geldiğinde, Trump, Rus lideri uçağa inmek üzere karşıladı. İki lider daha sonra görüşme alanına aynı araçla geçti.